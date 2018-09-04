В Казахстане возросли цены на промышленную продукцию

4 сентября 2018 20:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на промышленную продукцию в Казахстане в августе текущего года повысились на 2,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщается во вторник на сайте комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

С начала этого года цены предприятий-производителей в обрабатывающей промышленности повысились на 6,2 процента, в горнодобывающей - на 17,1 процента. Произведенная промышленная продукция подорожала на 12,2 процента, услуги промышленного характера - на 7,6 процента.

За отчетный период нефть подорожала на 19,3 процента, дизельное топливо - на 18,6 процента, мазут - на 15,4 процента, сжиженные пропан и бутан - на 11,8 процента, природный газ - на 10,3 процента, металлические руды - на 7,3 процента, уголь - на 5,5 процента, в свою очередь бензин подешевел на 1,7 процента.

Рост цен также отмечен на ферросплавы - на 18,3 процента, прокат черных металлов - на 11,8 процента. Снизились цены на цинк - на 6,8 процента, медь - на 2,2 процента, свинец - на 1,8 процента.

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