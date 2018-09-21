В Казахстане для разработки законопроектов намерены использовать роботов

21 сентября 2018 13:42 (UTC+04:00)

В Казахстане для разработки нормативно-правовых актов намерены использовать роботов. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, выступая на правительственном часе по вопросам совершенствования законотворческой деятельности в Сенате Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

«Хочу отметить проводимую работу по разработке информационной системы «Е-законодательство». Система будет обрабатывать большие данные «Big data», которые будут поступать из интернет-ресурсов и баз данных государственных органов через их интеграцию», - сказал Марат Бекетаев.

В дальнейшем, по словам главы Минюста, планируется подключить к этой системе искусственный интеллект - робот.

«Следует сразу сказать, что робот не будет за людей писать нормы законопроекта. Он будет обрабатывать аналитические данные по запросу госоргана и выдавать результат, необходимый для разработки проекта НПА», - пояснил Марат Бекетаев.

Министр добавил, что крупные научные центры мира обладают сильными информационными системами.

«Они также подключены к основным государственным базам данных. Поэтому эти центры работают не только на основе теории и литературы, но и на основе анализа правоприменительной практики. Моделируются результаты конкретных законодательных новелл и делаются выводы о последствиях в отдельных сферах общественных отношений или отрасли экономики», - сообщил Марат Бекетаев.

В этой связи, как отметил глава Минюста, в настоящее время ведомством принимаются и другие превентивные меры организационного характера.

«В частности, использование в законотворческом процессе потенциала Института законодательства, как главного научно-исследовательского органа, а также Республиканского центра правовой информации, как содержателя единого государственного учета нормативных правовых актов, и их услуги информационно-правового направления», - заключил Марат Бекетаев.

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