Уровень безработицы в Казахстане в марте составил 4,8%

14 апреля 2019 13:48 (UTC+04:00)

В Казахстане численность безработных в марте 2019 года, по оценке, составила 441,2 тыс. человек, что составляет 4,8% от численности рабочей силы (в феврале - 4,8%). Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Официально на конец марта этого года в органах занятости РК в качестве безработных были зарегистрированы 143,5 тыс. человек, или 1,6% от численности экономически активного населения страны.

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