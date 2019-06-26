В казахстанском городе Арысь скончался еще один человек

26 июня 2019 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате взрывов на складе боеприпасов в казахстанском городе Арысь погиб еще один военнослужащий, рассказал заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев, сообщает Trend в среду со ссылкой на казахские СМИ.

Военнослужащий Ахметов Абдикул Нурланулы, 1987 года рождения скончался от полученных повреждений, находясь в лечебном учреждении 25 июня, сообщил замминистра.

Замминистра также добавил, что погибший был женат и имел одного ребенка. Уроженец города Шымкент, был призван на воинскую службу по контракту в 2013 году.

«Проходил службу на должности командира отделения», - сказал Дандыбаев.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о двух погибших - жителя Арыси и военнослужащего контрактной службы минобороны Казахстана.

Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области Казахстана. На данный момент город эвакуирован.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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