В казахстанском городе Арысь скончался еще один человек

БАКУ /Trend/ - В результате взрывов на складе боеприпасов в казахстанском городе Арысь погиб еще один военнослужащий, рассказал заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев, сообщает Trend в среду со ссылкой на казахские СМИ.
Военнослужащий Ахметов Абдикул Нурланулы, 1987 года рождения скончался от полученных повреждений, находясь в лечебном учреждении 25 июня, сообщил замминистра.
Замминистра также добавил, что погибший был женат и имел одного ребенка. Уроженец города Шымкент, был призван на воинскую службу по контракту в 2013 году.
«Проходил службу на должности командира отделения», - сказал Дандыбаев.
Стоит отметить, что ранее сообщалось о двух погибших - жителя Арыси и военнослужащего контрактной службы минобороны Казахстана.
Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области Казахстана. На данный момент город эвакуирован.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @nargiz_sadikh
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