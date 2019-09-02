Казахстан и Таджикистан нарастили объемы взаимной торговли

2 сентября 2019 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе состоявшейся второго сентября встречи посла Казахстана в Таджикистане Аскара Тажибаева и первого заместителя премьер-министра Таджикистана Давлатали Саида состоялось обсуждение экономических связей двух государств, и было отмечено поступательное развитие двусторонней торговли, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Нур-Султан в марте 2018 года, рабочего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Душанбе в июне 2019 года и официального визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в июле 2019 года.

Также, стороны с удовлетворением отметили поступательное развитие взаимной торговли и констатировали, что между двумя государствами имеется достаточный потенциал для дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества.

В завершение беседы казахстанский дипломат поблагодарил заместителя премьер-министра за встречу и выразил готовность к плодотворному сотрудничеству в деле укрепления казахстано-таджикских отношений в духе стратегического партнерства.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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