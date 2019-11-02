В Казахстане появится новый региональный центр ООН

БАКУ /Trend/ - В крупном городе Казахстана Алматы предложено открыть региональный центр ООН, рассказал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщает в субботу Trend со ссылкой на казахские СМИ.

"Хочу подчеркнуть предложение Казахстана по открытию регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития с возможностью помогать странам Центральной Азии и Афганистану. Этот центр может находиться в помещениях нового здания международных организаций в Алматы, который открыт в мае этого года и в котором находятся 16 организаций ООН", - сообщил Тлеуберди.

Он отметил, что Казахстан является крупнейшей экономикой Центральной Азии и заинтересован в дальнейшем укреплении экономического сотрудничества между всеми странами региона.

"Установление региональных партнерств, инвестирование и взаимосвязанность являются важными элементами для достижения мира в наших регионах", - сообщил он.

Отметим, что страновая команда ООН в Казахстане оказывает содействие правительству, гражданскому обществу и частному сектору в достижении будущего страны со здоровым населением, зеленой экономикой, процветающим бизнесом и гарантированными правами для всех посредством экономической, социальной и политической модернизации; в построении инклюзивного общества посредством защиты и продвижения прав и благополучия всех граждан, особенно из наиболее уязвимых групп и групп риска; в развитии потенциала заинтересованных сторон на всех уровнях в целях укрепления ответственности за обеспечение равных прав для всех; в продвижении многостороннего и регионального сотрудничества, особенно в сфере оказания гуманитарной помощи и помощи в целях развития.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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