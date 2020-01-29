Казахстан приостанавливает авиасообщение с Китаем

29 января 2020 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан приостанавливает регулярное авиасообщение с Китаем, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Согласно сообщению, межведомственной комиссией при Правительстве Казахстана принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана.

Так, начиная с 29 января временно остановлены пассажирские автобусные перевозки между Казахстаном и КНР.

Также с первого февраля 2020 года приостанавливаются железнодорожные пассажироперевозки по маршрутам Казахстан-КНР.
С третьего февраля 2020 года будет временно прекращено регулярное воздушное сообщение между странами, уже приостановлена выдача виз гражданам Китая.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 28 января 2020 года общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 5,974 тысячи человек, 132 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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