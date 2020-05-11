Справку на коронавирус отменили на авиарейсах в Казахстане

C 11 мая пассажирам самолетов в Казахстане не надо сдавать ПЦР-тест на COVID-19 и приносить с собой справки, объявил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан.

С 1 по 10 мая по результатам проведенного мониторинга среди прибывших авиапассажиров, сотрудников вспомогательных служб аэропортов и экипажей воздушных судов не зарегистрировано случаев заболевания с коронавирусной инфекцией, сообщил Садвакас Байгабулов.

"В этой связи с 11 мая исключено требование об обязательном прохождении ПЦР-анализа на COVID-19 для пассажиров, сотрудников служб аэропортов и экипажа", - сказал главный санитарный врач на транспорте.

В аэропортах все еще нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. У пассажиров будут проверять температуру, а сопровождающих по-прежнему не будут допускать в здание терминала.

Если у пассажиров или у сотрудников авиакомпаний или аэропортов выявят повышенную температуру, кашель, одышку, их не допустят в здание аэропорта и на борт самолета.

Отметим, что 4 мая Авиационная администрация Казахстана предложила отменить обязательную справку с ПЦР-анализом на коронавирус для допуска к авиарейсам.

Главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова обещала подумать над этим предложением, но подчеркивала, что риск заразиться коронавирусной инфекцией в замкнутом пространстве высок.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов, комментируя 8 мая эффективность справок на ПЦР-тест в эфире телеканала "Хабар 24", сообщил, что после внедрения платного тестирования у 10 казахстанцев, которые сами пошли сдавать тесты, выявили COVID-19. В их числе один человек, который сдавал тест перед полетом.

Он отметил, что тестирование пассажиров самолетов на коронавирус было важным фактором, благодаря которому авиакомпаниям разрешили увеличить загрузку с 50% до полной мощности.