Казахстан намерен полностью выполнить обязательства в рамках соглашения ОПЕК+

Казахстан 18 мая 2020 15:11 (UTC+04:00)
Казахстан намерен полностью выполнить обязательства в рамках соглашения ОПЕК+

Власти Казахстана планируют полностью выполнить обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщил вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов на брифинге в понедельник, перелает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Было принято решение по крупным, средним месторождениям об ограничении добычи по отдельным участкам недр с акцентом на полномочия правительства в рамках национальной безопасности. Порядка 22% от экспорта нефти за первый квартал [этого года] будет сокращено по всем компаниям, которые попадают в этот перечень крупных и средних месторождений, применен недискриминационный подход", - сказал он.

"Мы ожидаем, что на основе этих мероприятий будут полностью выполнены обязательства Казахстана в рамках сокращения добычи нефти по ОПЕК+", - добавил Магауов, отвечая на вопрос о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

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