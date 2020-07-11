В Нур-Султане социально значимые товары продают по себестоимости

В Нур-Султане в период карантина крупные торговые сети продают ряд социально значимых продовольственных товаров без наценки – по себестоимости, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

На такой принцип работы, к примеру, в столице перешли все сети супермаркетов Small. Торгово-розничная сеть Magnum в период карантина продает ряд социально значимых продуктов ниже себестоимости. Гипермаркет «КеңMart» с 1 апреля на 130 наименований товаров снизил наценку до 5%; картофель, лук, морковь и капусту отпускают по себестоимости.

Акиматом столицы совместно с участниками рынка ведется системная работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

В столице сформирован стабфонд, проведены работы по льготному кредитованию торговых сетей – в проекте «оборотный механизм» участвует ряд крупных торговых сетей и рынков. Таким образом, акимат города также поддерживает участников рынка.