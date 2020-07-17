Михаил Мишустин предложил Казахстану утвердить программу экономического сотрудничества

Россия предлагает Казахстану разработать и подписать новую программу долгосрочного экономического сотрудничества между правительствами стран до 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с казахстанским коллегой Аскаром Маминым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Российский премьер в пятницу в Минске принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

"Мы предлагаем разработать и подписать новую программу долгосрочного экономического сотрудничества между правительствами России и Казахстана с планом мероприятий до 2025 года", - сказал он.

Российский премьер отметил, что практические вопросы взаимодействия между странами решаются на уровне межправкомиссии по сотрудничеству. "Двадцать второе заседание планируется провести уже совсем скоро, осенью, в России", - сказал он.

Россия и Казахстан должны восстановить темпы роста товарооборота к концу 2020 года, заявил Мишустин.

"В первой половине 2020 года наш темп торгово-экономического сотрудничества объективно замедлился, это было связано с коронавирусной инфекцией, и с января по май его объем примерно на 7,5% уменьшился. Но я уверен, что мы восстановим к концу 2020 года уверенный рост, и в связи с этим считаю необходимым возобновить на регулярной основе консультации с казахстанскими партнерами по координации макроэкономической политики", - сказал Мишустин.

Он также добавил, что Россия продолжит оказывать помощь Казахстану в противодействии коронавирусной инфекции.

"Мы очень дорожим дружбой и партнерством с Казахстаном. Наши совместные усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день подтвердили особый, я бы сказал братский характер наших отношений", - сказал премьер.

Мишустин отметил, что в Казахстан из РФ были доставлены средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, тест-системы. "Будем в дальнейшем взаимодействовать, оказывать поддержку в противодействии пандемии", - сказал он.

В свою очередь премьер Казахстана также выразил уверенность в восстановлении объема товарооборота в указанные сроки и подчеркнул, что Казахстан рассчитывает на приобретение российской вакцины от коронавируса в числе первых стран.