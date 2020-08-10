«Астана» узнала потенциального соперника по второму раунду Лиги чемпионов

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021, сообщает Sports.kz, передает Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".

В случае прохода столичной «Астаны» во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, подопечные Михала Билека встретятся дома с победителем пары «Коннас-Ки» (Уэльс)/«Сараево» (Босния и Герцеговина).

Матчи второго раунда отбора Лиги чемпионов пройдут 25 и 26 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых.

Напомним, соперником «Астаны» на первом этапе квалификации станет брестское «Динамо». Это противостояние будет состоять из одной игры 18 или 19 августа в Беларуси. Победитель выйдет во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравший попадет во второй отборочный раунд Лиги Европы.