«Астана» узнала потенциального соперника по второму раунду Лиги чемпионов

Казахстан 10 августа 2020 21:39 (UTC+04:00)
«Астана» узнала потенциального соперника по второму раунду Лиги чемпионов

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021, сообщает Sports.kz, передает Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".

В случае прохода столичной «Астаны» во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, подопечные Михала Билека встретятся дома с победителем пары «Коннас-Ки» (Уэльс)/«Сараево» (Босния и Герцеговина).

Матчи второго раунда отбора Лиги чемпионов пройдут 25 и 26 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых.
Напомним, соперником «Астаны» на первом этапе квалификации станет брестское «Динамо». Это противостояние будет состоять из одной игры 18 или 19 августа в Беларуси. Победитель выйдет во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравший попадет во второй отборочный раунд Лиги Европы.

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