В Нур-Султане произошел взрыв газового баллона в кафе

Казахстан 21 ноября 2020 18:21 (UTC+04:00)
В Нур-Султане произошел взрыв газового баллона в кафе

Один человек погиб, 33 пострадали и доставлены в больницу в результате взрыва в кафе в субботу в столице Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"21 ноября в 12:25 на пульт дежурно-диспетчерской службы департамента по ЧС города Нур-Султана поступило сообщение о взрыве газового баллона в коттедже, переоборудованном под кафе, в микрорайоне Шубары. По прибытии пожарных расчетов установлено, что внутри помещения находился один человек и 15 газовых баллонов. В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении", - говорится в сообщении.

На месте происшествия погибла женщина. Спасатели вынесли из помещения находившиеся там газовые баллоны. Пожар на месте ЧП удалось ликвидировать спустя полчаса, он распространился на площади в 20 кв. м.

Как сообщили в городском управлении здравоохранения, после взрыва в кафе врачи доставили в больницы 33 пострадавших с различными травмами. Все они проходят обследование и лечение. На месте ЧП дежурят три бригады скорой помощи. Всего же в ходе ликвидации последствий взрыва и пожара было задействовано 22 бригады службы скорой помощи.

Как сообщил глава администрации города Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram, семье погибшей будет оказана помощь, для расследования ЧП создана спецкомиссия.

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