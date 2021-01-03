714 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 714 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 63 город Алматы - 103 Акмолинская область - 59 Актюбинская область - 4 Алматинская область - 49 Атырауская область - 81 Восточно-Казахстанская область - 41 Жамбылская область - 8 Западно-Казахстанская область - 31 Карагандинская область - 40 Костанайская область - 59 Кызылординская область - 7 Мангистауская область - 11 Павлодарская область - 92 Северо-Казахстанская область - 57 Туркестанская область - 9.
Всего в стране выявлены 156934 заболевших.
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