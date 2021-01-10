В ЦИК Казахстана сообщили предварительные результаты явки избирателей

Избирательные бюллетени получили 63,3% от общего количества избирателей, включенных в списки. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК Казахстана Константин Петров, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 22 часов времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 63,3% от общего количества избирателей, включенных в списки», - сказал Константин Петров.

Напомним, в Казахстане завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.