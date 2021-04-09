Перечень проектов реализуют в Костанайской области Казахстана в рамках госпрограммы

В рамках государственной программы индустриально-инновационного развития в Костанайской области в этом году планируется реализация проектов в сфере АПК, машиностроения, возобновляемых источников энергии и переработки отходов.

Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Олжас Сапарбеков, передаёт Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

С момента старта госпрограммы в Костанайской области реализовано большое количество крупных проектов, такие как выпуск легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники, производство строительной арматуры и стального проката, построены завод по производству асфальтосмесительных установок, домостроительный комбинат и другие. Всего за эти годы в области введено в эксплуатацию 98 проектов на сумму более 180 млрд. тенге, создано более 6 тысяч новых рабочих мест.

«В прошлом году в рамках госпрограммы индустриализации запущено 5 проектов на сумму 11,5 млрд. тенге и создано порядка 400 новых рабочих мест. Среди них такие крупные проекты, как производство овсяных хлопьев на площадке ТОО «Мибеко», реконструкция и модернизация бройлерной птицефабрики мощностью 12,5 тыс. тонн мяса бройлера в Карабалыкском районе, а также запущено производство автомобилей «KIA»», - сообщил О. Сапарбеков.

Уже в этом году в рамках госпрограммы планируется запустить 6 проектов стоимостью более 47 млрд. тенге в сфере машиностроения, АПК, возобновляемых источников энергии и переработки отходов.

«Один из этих проектов - Локализационный центр в сфере машиностроения на базе АО «АгромашХолдинг KZ», который был технически запущен также в конце марта. Объект представляет собой площадку в 34,7 тыс. кв.м., из которых 27,4 тыс. кв.м. отведены для организации производства компонентов для сельскохозяйственной и автомобильной техники. В рамках запуска проекта планируется создать более 450 рабочих мест,- подробнее рассказал о проекте О. Сапарбеков. — В рамках развития альтернативных источников энергии в Костанайском районе строится ветряная электростанция «Ыбырай», мощностью 50 МВт в сутки. Инициатор ТОО «Жел Электрик» при участии китайских инвесторов. На данный момент установлено 7 ветрогенераторов из планируемых 16. Далее, планируется продолжить установку ветрогенераторов и запустить объект в текущем году».

Вместе с тем, управлением в рамках активизации предпринимательства южных районов в городе Аркалык ТОО «Алюминстрой» планирует завершить строительство элеватора емкостью 40 тыс. тонн и комбикормового завода мощностью 30 тысяч тонн готовой продукции ежегодно.

Также планируется в текущем году начать строительство мельничного комплекса.