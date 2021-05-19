Авиационная администрация Казахстана подписала соглашения с Авиационными властями Ирландии

В церемонии подписания приняли участие Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, Генеральный директор ААК Питер Гриффитс, директор IAA Диармуд О’Конгэйл, передает Trend со ссылкой на комитет.

Подписываются два соглашения. Первый - это соглашение по статье 83bis с Авиационными властями Ирландии (IAA), которое предусматривает передачу AAK функций по надзору/контролю за воздушными судами, ранее зарегистрированными в Арубе, а IAA будет контролировать ежегодную сертификацию воздушного судна. Второе соглашение предусматривает замену действующего соглашения с UKCAAi новым соглашением с EASA и IAA о размещении сотрудников в Казахстане для помощи в разработке, обучении и внедрении технического европейского законодательства, для того чтобы можно было применять нормативные стандарты EASA.

В соответствии со статьей 83bis Чикагской конвенции ААК подписала соглашение с IAA о передачи обязанностей по контролю и надзору за воздушными судами, зарегистрированными в Ирландии эксплуатируемых казахстанскими авиакомпаниями по договорам сухого лизинга.

Подписание данного соглашения обеспечила работа, проведенная авиационными властями Республики Казахстан в течение года в рамках контракта с Британским авиационным регулятором (UKCAAi), который был сфокусирован на построении организационной структуры и процессов ААК. AAK теперь переходит к новому соглашению, сконцентрированном на сотрудничестве с EASA. Подписание соглашения 83bis результат очень длительного процесса проверок и устранения замечаний, на выполнение которого ушло шесть месяцев.

В рамках данного соглашения стороны будут тесно сотрудничать по наращиванию потенциала ААК по надзору за безопасностью полетов и воздушных судов, эксплуатируемых казахстанскими авиакомпаниями. А также оказание поддержки в подготовке AAK к предстоящему аудиту ИКАО, который ожидается в конце 2023 или начале 2024 года. Как часть этого AAK будет проходить валидационную проверку ИКАО в августе т.г. для оценки достигнутого прогресса.

Авиакомпания Эйр Астана планирует начать передачу в реестр гражданских воздушных судов Ирландии первого воздушного судна из реестра Арубы в августе т.г. В целом все воздушные суда группы компаний Эйр Астана будут переведены в реестр Ирландии в течение года. Авиационный регистрационный префикс воздушных судов Эйр Астаны будет сменен с Р4 (Аруба) на EI (Ирландия).

Ирландия является государством членом Европейского Союза и работа авиационных властей Ирландии осуществляется в соответствии с европейскими требованиями и под надзором Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). В тоже время уровень соответствия стандартам ИКАО в Ирландии по результатам последнего аудита ИКАО в стране составил более 95%.

В этой связи подписание данного соглашения по статье 83bis является признанием работы, проделанной авиационными властями Республики Казахстан по переходу на новую модель управления в рамках 68-го шага Плана нации. Работа по реализации этого шага продолжается в ААК путем постепенного перехода на европейские стандарты.

Подписанное соглашение с авиационными властями Ирландии о технической поддержке AAK планируется в рамках сотрудничества с EASA по основным операционным вопросам летной эксплуатации (OPS), летной годности (AIR) и лицензирования авиаперсонала (PEL).

Генеральный директор ААК Питер Гриффитс отметил, что «Данное соглашение позволит ААК повысить компетентность и квалификацию своих сотрудников, а также перенять лучший опыт авиационных властей Ирландии. Подписание этого соглашения будет поддерживать AAK для достижения поставленной цели в 80% соответствия требованиям ИКАО».

В течение следующих 36 месяцев эксперты ирландского регулирующего органа будут помогать AAK в разработке и внедрении европейских регулирующих стандартов и компонентов системы управления для проведения инспекций и подготовки к предстоящим аудитам (ICAO, FAA Cat 1).

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Также будут проведены технические консультации по операционным вопросам, обучение авиационных инспекторов AAK и обмен передовым опытом.

Соглашения, подписанные сегодня AAK и IAA демонстрируют мировому авиационному сообществу прогресс, достигнутый Казахстаном в повышении уровня безопасности полетов в стране.