Завод по производству казахстанской вакцины в Жамбылской области может запуститься к осени

Когда запустится завод по производству казахстанской вакцины от коронавирусной инфекции, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой. На сегодня на заводе завершены пуско-наладочные работы, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Мы ожидаем, что в ближайшее время - буквально август-сентябрь. Пуско-наладочные работы завершены, сейчас идет валидация оборудования и, по информации акимата Жамбылской области, сейчас проходят все регламентные процедуры. Мы думаем, что к осени тот завод должен запуститься и поэтапно будет расширять свои мощности», - сообщил Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК.

Напомним, что накануне ход строительства объекта прокомментировал и министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Сообщалось, что на сегодняшний день строительно-монтажные работы практически завершены, оборудования завезены почти на 100%.

Как отмечал ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой, завод по производству казахстанской вакцины в Жамбылской области сможет обеспечивать около 60 млн доз казахстанской вакцины QazVac в год.