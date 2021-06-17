Правительству Казахстана поручено обеспечить самостоятельную разведку месторождений независимыми инвесторами

БАКУ /Trend/ - Правительство Казахстана должно создать условия для самостоятельной разведки и разработки газовых месторождений независимыми инвесторами.

Об этом в ходе совещания по вопросам развития газовой отрасли сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Токаев отметил, что «КазТрансГаз» станет национальной газовой компанией и будет осуществлять деятельность по всей цепочке – от геологоразведки до реализации конечной продукции.

Президент подчеркнул, что считает предложение «Самрук-Казына» по передаче «КазТрансГазу» приоритетного права недропользования на новые месторождения правильным.

«В то же время Правительство должно внимательно рассмотреть все аспекты и условия предоставления такого права. Крайне важно не монополизировать доступ к газовым месторождениям. Правительство должно создать условия для самостоятельной разведки и разработки газовых месторождений независимыми инвесторами», – отметил президент.

Он отметил, что в случае успешной реализации концепции вертикально интегрированной газовой компании Правительству совместно с «Самрук-Казына» предстоит изучить возможность проведения IPO «КазТрансГаз» уже в 2022 году, в том числе и через народное IPO.

«Это существенно оживит финансовый рынок и даст возможность гражданам обладать частью газового достояния страны», – заявил президент.