Премьер министр Казахстана провел заседание инвестштаба

На заседании Инвестиционного штаба под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина рассмотрены итоговые показатели работы по привлечению инвестиций за январь-май 2021 года. Об этом передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина, сообщает Trend.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев доложил, что за 5 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности показал рост на уровне 25,5%.

Министр отметил, что на фоне выхода экономики Казахстана на траекторию восстановления по результатам 5 месяцев т.г. высокие темпы притока инвестиций в основной капитал отмечены в таких отраслях, как строительство (+132%) обрабатывающая промышленность (+82%), информация и связь (+55%), сельское хозяйство (+47%), торговля (+49%), операции с недвижимым имуществом (+30%), транспорт и складирование (+20%).

В структуре обрабатывающего сектора рост инвестиций в химическую промышленность составил 130 млрд тенге (+427%), в металлургию — 50 млрд тг (+41%) и др.

Положительные темпы роста по инвестициям в основной капитал достигнуты в 15 регионах и городах республиканского значения. Лидерами стали Туркестанская (+39,1%) и Павлодарская (+38,5%) области, города Алматы (+36,1%), Нур-Султан (+34,8%) и Шымкент (+25,6%), Северо-Казахстанская (+24,6%), Жамбылская (+24,3%) и Карагандинская (+21,6%) области. Отставание наблюдается в Западно-Казахстанской (-36,4%) и Атырауской (-35%) областях.

Председатель правления АО «НК «Kazakh Invest» Меиржан Юсупов доложил о том, что в настоящее время «Task Force» прорабатывает 36 проектов на сумму более $9 млрд. Дополнительно рассматриваются 15 проектов.