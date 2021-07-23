В столице Казахстана ужесточают карантин

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача города Нур-Султана об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Согласно документу вносятся следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 1.2 пункта 1 изменить и изложить в следующей редакции: «не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена либо запрещена»;

2) подпункт 4.25 пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: «организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости из расчета 4 кв.м на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 (за исключением работы расположенных в них аптек, минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, объектов, чья деятельность разрешена, независимо от места расположения настоящим Постановлением).

При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров, в том числе объектов, участвующих в проекте «Ashyq». Работа фудкортов разрешена в будние дни с 10.00 до 17.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни, и работы на доставку и вынос еды в будние и выходные дни с 10.00 до 17.00 часов. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата)»;

3) подпункт 4.30 пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: «организацию работы объектов общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, независимо от места расположения, в том числе на открытом воздухе (летние залы), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест с установлением графика работы в будние дни с 07:00 часов до 12:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов участвующих в проекте «Ashyq», для которых устанавливается график работы в будние дни с 07.00 до 17.00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни, доставка и вынос еды в штатном режиме. Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий (за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq» до 30 человек)»;

4) подпункт 4.31. пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: «организацию работы объектов общественного питания по типу столовых, независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест внутри помещения с установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни»;

5) подпункт 4.39 пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: «организацию работы крытых спортивных объектов, (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов) независимо от форм собственности, только для проведения индивидуальных тренировок, без проведения групповых занятий, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17:00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни»;

6) подпункт 4.45 пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: «организацию работы фитнес-центров, фитнес-клубов, йога центров, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения, из расчета 4 м2 тренировочного зала и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, строго по предварительной записи, без проведения групповых занятий с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни»;

7) подпункт 4.46 пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: «организацию работы крытых бассейнов с задействованием саун, строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, при их отсутствии из расчета 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, без проведения групповых занятий, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни»;

8) подпункт 4.48 пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: «организацию работы саун с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. с одновременным присутствием посетителей с расчетом 4 м2 на одного посетителя и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни»;

9) подпункт 4.49 пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: «организацию работы СПА-центров, СПА-салонов, а также массажных центров и кабинетов (строго по предварительной записи) с одновременным посещением массажного салона не более 3-х посетителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни»;

10) подпункт 4.50 пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: «организацию работы салонов красоты, парикмахерских, «барбер шопов», центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (строго по предварительной записи из расчета 4 м2 на 1 посетителя) независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно - профилактических мероприятий с установлением графика работы в будние дни с 8.00 до 17.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни»;

11) подпункт 4.60 пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: «организацию работы караоке для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq», с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест и установлением графика работы в будние дни с 12.00 до 18.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни. При этом не допускается проведение конкурсов, коллективных (корпоративных) мероприятий»;

12) подпункт 4.66 пункта 4 дополнить и изложить в следующей редакции: «запрет на работу компьютерных клубов, PlayStation клубов, боулингов, театров, цирки, выставки, бильярдных, караоке, контактных зоопарков, океанариумов, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, крытых спортивных объектов, (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), фитнес-центров, фитнес-клубов, йога центров, спортивно-оздоровительных объектов, крытых бассейнов, саун, СПА-центров, СПА-салонов, за исключением субъектов (объектов), участвующих в проекте «Ashyq» и запрет на работу кинотеатров, концертных залов, кинорумов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, ледовых и роликовых катков, кроме расположенных в спортивных объектах независимо от участия в проекте «Ashyq».

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 26 июля 2021 года.