В 2020 году в Казахстане реализован 201 индустриальный проект

В рамках Карты индустриализации и Карт поддержки предпринимательства регионов в 2020 году в Казахстане реализован 201 проект на сумму 916,8 млрд тенге, создано 18,6 тыс. новых рабочих мест.

Это основные проекты, которые были реализованы в 2020 году. В моногородах создано 676 и в сельской местности 6,5 тыс. постоянных рабочих мест.

В целом, по итогам 2020 года проектами Карты индустриализации и Карт поддержки предпринимательства регионов, введенными за 2010-2020 годы, произведено продукции в обрабатывающей промышленности на сумму порядка 4,8 трлн тенге или 37%, в том числе в отраслевом разрезе:

металлургия – 2,4 трлн тенге или 43%;

машиностроение – 758,3 млрд тенге или 42%;

стройиндустрия – 159 млрд тенге или 24%;

химия – 281,8 млрд тенге или 60%;

фармацевтика – 101,9 млрд тенге или 74%;

легкая промышленность – 46,6 млрд тенге или 36%.