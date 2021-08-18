В Казахстане добыча нефти за год сократилась на 6%

За январь–июнь 2021 года в Казахстане добыли 36,2 миллиона тонн сырой нефти (в 2020 году - 73 миллиона тонн — на 7,2 процента меньше, чем в 2019), передает Trend со ссылкой на energyprom.kz.

Сообщается, что основной объём добычи пришёлся на Атыраускую область - 23,4 миллиона тонн нефти, минус 6,6 процента за год. Вторую и третью строчку заняли Мангистауская (8,2 млн тонн, минус 4,2 процента) и Актюбинская (2,4 млн тонн, плюс 0,4 процента) области.

В ключевых регионах работают такие компании, как филиал «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.», ТОО «Тенгизшевройл», АО «Эмбамунайгаз» (Атырауская область), АО «Каражанбасмунай», АО «Мангистаумунайгаз», ТОО «Каракудукмунай» (Мангистауская область) и другие.

По итогам января–мая 2021 года из Казахстана отправили на экспорт 27 миллиона тонн сырой нефти на сумму 10,5 миллиарда долларов. Снижение в натуральном выражении составило 11,7 процента, а в денежном — сразу 24,1 процента.

В страны СНГ в текущем году экспортировали всего 70,7 тысяч тонн нефти на сумму 25,2 миллиона долларов. Основными импортёрами стали Россия (35,1 тысячи тонн) и Узбекистан (35,7 тысячи тонн).

В страны, не входящие в СНГ, экспортировано 26,9 миллиона тонн нефти на 10,5 миллиарда долларов. Здесь традиционно лидирует Италия: 7,1 миллиона тонн — на 10,1 процента меньше, чем годом ранее. Немалые объёмы ушли также в Нидерланды (3,9 миллиона тонн) и Францию (2,3 миллиона тонн).

В мае текущего года стоимость экспортных поставок сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, выросла в 2,2 раза за год и на 2,4 процента — за месяц. В годовой динамике цена нефти для стран СНГ увеличилась в 3,7 раза, тогда как для стран, не входящих в состав СНГ — в 2,2 раза.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области в 2023 году будет запущен завод третьего поколения, который даст возможность добывать дополнительно 12 миллиона тонн нефти в год.