В Нур-Султане вновь пропал доступ к проводному интернету

Доступ к проводному интернету в Нур-Султане, который был восстановлен примерно на два часа, вновь невозможен. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, подключение к мобильному интернету по-прежнему отсутствует.

Выход во всемирную паутину в городе оказался заблокирован примерно в 04:00 по местному времени, примерно в 13:50 был восстановлен. При этом сотовая связь функционировала относительно стабильно.