В Казахстане в связи с беспорядками задержали почти 8 тыс. человек
В Казахстане в связи с беспорядками задержаны почти 8 тысяч человек. Об этом, как передает Trend, сообщает ситуативный центр МВД страны.
"Во всей стране задержаны 7939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на 2 рынках задержали 207 человек.
Изъято 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия", - говорится в сообщении центра.
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