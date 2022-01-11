Президент Казахстана подписал указ о новом составе правительства
БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства, передает Trend со ссылкой на поставновление.
Таким образом, новый состав правительства Казахстана выглядит следующим образом:
- Роман Скляр назначается Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;
- Ералы Тугжанов – Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;
- Мухтар Тлеуберди – Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан;
- Бахыт Султанов – Заместителем Премьер-Министра – Министром торговли и интеграции Республики Казахстан;
- Галымжан Койшыбаев – Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
- Мурат Бектанов – Министром обороны Республики Казахстан;
- Ерлан Тургумбаев – Министром внутренних дел Республики Казахстан;
- Аскар Умаров – Министром информации и общественного развития Республики Казахстан;
- Ербол Карашукеев – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан;
- Канат Мусин – Министром юстиции Республики Казахстан;
- Асхат Аймагамбетов – Министром образования и науки Республики Казахстан;
- Ажар Гиният – Министром здравоохранения Республики Казахстан;
- Серик Шапкенов – Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
- Каирбек Ускенбаев – Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
- Ерулан Жамаубаев – Министром финансов Республики Казахстан;
- Даурен Абаев – Министром культуры и спорта Республики Казахстан;
- Юрий Ильин – Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
- Алибек Куантыров – Министром национальной экономики Республики Казахстан;
- Багдат Мусин – Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
- Сериккали Брекешев – Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
- Болат Акчулаков – Министром энергетики Республики Казахстан.
Указ вводится в действие со дня подписания.
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