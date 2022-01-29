Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане были спланированы профессионалами

БАКУ /Trend/ - Массовые беспорядки, которые прошли в Казахстане в начале января, были спланированы профессионалами. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью республиканскому телеканалу "Хабар-24", показанном в субботу, передает Trend.

"Я думаю, что это была спланированная акция, причем все этапы беспорядков - начиная с мирных протестов, они действительно были, и заканчивая убийствами, мародерством. Это была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими же. Что касается мирных демонстраций, то естественно, они состоялись. Какого-либо применения силы в отношении демонстрантов не было и не могло быть", - сказал Токаев.

По его словам, многие боевики покинули Алма-Ату после беспорядков, в том числе ушли в соседние республики.