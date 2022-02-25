Назначен новый глава МВД Казахстана
Марат Ахметжанов назначен Министром внутренних дел Республики Казахстан, передает Trend со ссылкой на Акорду.
Ахметжанов также был освобожден от должности Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
В то же время, Ерлан Тургумбаев был назначен советником Президента Республики Казахстан, освобождаясь при это от должности Министра внутренних дел Республики Казахстан.
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