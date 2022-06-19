Казахстан призывает к полному отказу от ядерного оружия

Казахстан призывает государства разработать план полной ликвидации ядерного оружия.

Об этом говорится в статье заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, передает Trend со ссылкой на Liter.kz.

"Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции ДНЯО", - отметил министр.

По его словам, нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений заставляют задуматься о насущной необходимости запрета и ликвидации этого оружия.