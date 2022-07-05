Темпы ввода жилья показывают положительную динамику - Премьер-Министр Казахстана

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил принять необходимые меры по своевременному вводу запланированных объемов жилья и инженерной инфраструктуры по стране, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В текущем году прогнозируется ввод 15 млн кв. метров жилья, что даст возможность 138 тыс. семьям улучшить свои жилищные условия. В целом с начала года по республике темпы ввода жилья показывают положительную динамику. За пять месяцев введено 4,7 млн кв. метров жилья, что позволяет обеспечить 39 тыс. семей жильем», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Он напомнил, что Правительством были разработаны новые подходы в жилищной политике, которые позволят повысить доступность жилья для граждан, а также улучшить условия и качество их жизни.

«Теперь распределение жилья для очередников будет осуществляться централизовано и прозрачно по принципу «одного окна». Основным оператором здесь выступит Отбасы банк.

Также выработаны новые механизмы обеспечения граждан жильем. Среди них субсидирование арендной платы и строительство жилья на селе. В этом году за счет данных механизмов планируется обеспечить 70 тыс. граждан субсидиями на аренду и порядка 2,8 тыс. новым жильем на селе», - добавил глава Правительства