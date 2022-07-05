В Казахстане запущен информационный портал по упрощению процедур торговли

БАКУ /Trend/ - В Казахстане для бизнеса начал работу информационный портал по упрощению процедур торговли tradeinfo.kz, передает Trend со ссылкой на правительство.

Торговый портал Казахстана является одним из компонентов проекта «Ready4Trade-Центральная Азия». Проект Ready4Trade-Центральная Азия, финансируемый Европейским союзом и реализуемый Международным торговым центром, запустил Торговый портал Казахстана. Портал подробно описывает все импортные, экспортные и транзитные формальности, необходимые документы, формы и процедуры. Сейчас на портале описаны процедуры для более чем 50 товаров.

В Казахстане платформа была разработана АО «Центром развития торговой политики «QazTrade» в сотрудничестве с Министерством торговли и интеграции.

Сообщается, что благодаря запуску портала предприниматели будут иметь доступ к точной и подробной информации — правилам и процедурам, применяемым к импорту и экспорту, включая все формы и документы.

Торговый портал — справочный инструмент для бизнеса, который консолидирует информацию от всех надзорных органов о коммерческих формальностях. Портал позволяет выявлять и измерять сложности коммерческих формальностей, с которыми сталкиваются бизнесмены, определять процедуры и требования, которые являются потенциально избыточными и создают ненужные задержки, устанавливать цели по оптимизации и сокращению трансграничных операций и измерять эффективность воздействия реформ для бизнеса, направленных на совершенствование торговых процедур.