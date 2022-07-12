Казахстан и Израиль рассматривают вопрос запуска прямого авиасообщения

В Казахстане в 11 аэропортах введен режим открытого неба, восстановлены международные авиасообщения с 28 странами по 102 маршрутам. Также рассматривается вопрос открытия прямого авиасообщения с Израилем. Об этом стало известно в ходе встречи министра культуры и спорта РК Даурена Абаева с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры Казахстана.

«Установление прямого авиасообщения с Израилем будет способствовать развитию туристского и транзитного потенциала Казахстана, а также культурному взаимодействию, торгово-экономическому сотрудничеству. Сейчас для граждан Израиля действует безвизовый въезд в Казахстан. Наше Министерство совместно с уполномоченными органами займется проработкой этого вопроса», - отметил Даурен Абаев.

В ходе разговора министр отдельно остановился на мерах, направленных на развитие туризма в Казахстане. В частности, сформирована база из 183 инвестиционных проектов, создаются благоприятные условия для инвесторов в сфере туризма, снижен инвестиционный порог, предоставляются различные льготы в виде освобождения от НДС и др.

Также стороны уделили особое внимание вопросам продвижения туристских продуктов на рынках двух стран в рамках имиджевых мероприятий.

В свою очередь Йоэль Развозов высоко оценил потенциал взаимоотношений в области туризма, выразив заинтересованность в реализации совместных проектов. По его словам, именно туризм очень сильно пострадал от коронавирусных ограничений.