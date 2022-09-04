Один человек погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин сегодня в ходе брифинга сообщил об одном погибшем в результате лесных пожаров, которые перекинулись на жилые дома в Аманкарагае, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В результате своевременно предпринимаемых мер со стороны местных исполнительных органов и подразделений за сутки эвакуировано из населенных пунктов более 1800 человек, где была угроза возгорания. По состоянию на 00:00 не было информации о пострадавших и погибших. Сегодня с утра при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай выявили факт гибели человека. Это был инвалид 1936 года рождения», - прокомментировал глава МЧС.

Погибшего оповестили при проведении эвакуации, но он отказался от эвакуации. Тем не менее, по словам Юрия Ильина, следственные мероприятия по факту гибели человека проведут.