Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности - Токаев

БАКУ /Trend/ - Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС в расширенном формате сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов, предусматривающих совместную деятельность в данной актуальной сфере.

«Поэтому предлагаю наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами», – сказал Токаев.