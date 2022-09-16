...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности - Токаев

Казахстан Материалы 16 сентября 2022 12:50 (UTC +04:00)
Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности - Токаев

Читайте Trend в

Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС в расширенном формате сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов, предусматривающих совместную деятельность в данной актуальной сфере.

«Поэтому предлагаю наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами», – сказал Токаев.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости