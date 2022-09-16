Следует стимулировать расширение торговли сельхозпродукцией как внутри региона ШОС, так и за его пределами - Токаев

БАКУ /Trend/ - Следует стимулировать расширение торговли сельхозпродукцией как внутри региона ШОС, так и за его пределами.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС в расширенном формате сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Отдельно хотел бы затронуть вопросы продовольственной и энергетической безопасности. Государства ШОС – крупнейшие производители и экспортеры сельскохозяйственной продукции в мире. Нам следует стимулировать расширение торговли сельхозпродукцией как внутри региона ШОС, так и за его пределами», - сказал Токаев.

По его словам, участие данных государств в обеспечении бесперебойного функционирования международных цепочек производства и поставок продуктов питания будет содействовать сохранению устойчивости на мировом продовольственном рынке.

«Отмечаем также необходимость уделять повышенное внимание развитию и рациональному использованию водных ресурсов. Обеспечению глобального и регионального энергетического баланса будет способствовать совместная разработка Энергетической стратегии ШОС. Считаем актуальным принятие Программы сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии», - подытожил Токаев.