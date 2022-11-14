Заводу в Казахстане выделяется финансирование в рамках мер по сдерживанию цен на сахар

БАКУ /Trend/ - Сахарному заводу в Казахстане будет выделено финансирование в рамках мер по сдерживанию цен на сахар по стране, передает в понедельник Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

Об этом стало известно в ходе рабочей поездки заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина в область Жетысу.

При осмотре Коксуского сахарного завода вице-премьер обсудил с руководством предприятия нюансы реализации нового подхода — выделения финансирования напрямую производителям. Мощность переработки сахарной свеклы на Коксуском сахарном заводе составляет 2000 тонн/сутки, сахара-сырца – 340 тонн/сутки. В 2021 году объем производства сахара составил 48,7 тыс. тонн, из которых 13,2 тыс. тонн – свекловичный сахар, а 35,5 тыс. тонн – сахар-сырец.

В первой половине октября текущего года между Комитетом торговли, социально-предпринимательскими корпорациями и сахарными заводами был подписан меморандум о сотрудничестве по сдерживанию цен на сахар на территории страны. На данный момент по 13 регионам договоры займа находятся на стадии согласования и подписания. На стадии завершения договор займа с Коксуским сахарным заводом на общую сумму 5,6 млрд тенге.