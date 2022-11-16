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Казахстан достиг снижения энергоемкости ВВП от уровня 2008 г.

Казахстан Материалы 16 ноября 2022 15:48 (UTC +04:00)
Казахстан достиг снижения энергоемкости ВВП от уровня 2008 г.

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Казахстан достиг снижения энергоемкости ВВП на 38% от уровня 2008 года.

Об этом заявил Председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов в ходе итогового консультационного семинара, организованного в рамках реализации проекта со Всемирным банком «Определение и развитие инвестиционного потенциала энергоемких отраслей Казахстана с точки зрения энергоэффективности, декарбонизации и наилучших доступных технологий», передает в среду Trend со ссылкой на МИИР.

Оспанов отметил, что Казахстан ведет целенаправленную государственную политику в данном направлении. И одним из инструментов в достижении поставленных целей в области декарбонизации является энергосбережение и повышение энергоэффективности.

«Наша страна отличается энергоемкой экономикой. Однако, благодаря активной приверженности политике энергосбережения, достигнуто снижение энергоемкости ВВП на 38% от уровня 2008 года. Начало этой деятельности заложено в 2012 году с принятием принципиально нового Закона «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», где особая роль отведена технологической модернизации промышленности», - отметил Ильяс Оспанов.

Таким образом с 2012 года проведено 1800 энергоаудитов, по итогам которых реализованы мероприятия по энергоэффективности на сумму 323 млрд. тенге, что помогло сэкономить 82 млрд. тенге в год. В результате проведения данной политики энергоемкость промышленного сектора была снижена в 2 раза.

А также Ильяс Оспанов отметил активное участие международных организаций в достижении поставленных целей. Одним из них является Всемирный банк, партнерство с которым началось в 2014 году в рамках Соглашения о гранте по проекту «Повышение энергоэффективности в Казахстане».

«Данный проект имеет для нас важный экономический и социальный эффект, поскольку в рамках него была проведена модернизация 97 социальных объектов – школ, детских садов, больниц, объектов уличного освещения, что в результате позволило снизить энергопотребление на объектах на 25% и обеспечить экономию бюджетных средств в размере 1,3 млн. $ в год»- сказал Ильяс Оспанов.

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