Выборы депутатов Сената парламента стартуют в Казахстане

Сегодня, 14 января, в Казахстане состоятся выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата. Всего по республике документы подавали более 130 претендентов.

Голосование на избирательных участках начнется в 11:00 по времени столицы (09:00 GMT+4).

В список выборщиков по республике включено 3168 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Туркестанской области – 317 и Костанайской области – 263, наименьшее в городах Алматы – 38, Астана - 31, Шымкент - 30.