Президент Казахстана об амбициях страны в сфере возобновляемой энергетики

БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует внедрить проекты возобновляемой энергетики общей мощностью 6,5 ГВт, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Акорду.

По словам Президента Токаева, у Казахстана есть все необходимые атрибуты, чтобы стать значимым игроком в сфере устойчивой и альтернативной энергетики.

«Обилие ветра и солнца, а также огромная территория нашей страны могут сделать Казахстан лидером в этой сфере, способным внести свой вклад в глобальные усилия по защите климата», — отметил Токаев.

Глава государства также выразил уверенность в том, что «зеленый» водород может стать перспективным направлением для изучения. Он добавил, что международные эксперты считают Казахстан способным войти в десятку стран экспортеров водорода.

В заключение он сообщил, что в настоящее время в Казахстане разрабатывается законодательная база для создания выгодных условий для иностранных инвесторов.