Страны Центральной Азии глубоко вовлечены в процессы СВМДА - Генеральный секретарь

БАКУ /Trend/ - Страны центральноазиатского региона являются важными звеньями в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и каждая из стран является координатором в своих сферах.

Об этом сказал Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, отвечая на вопрос журналиста Trend.

«Узбекистан - является координатором человеческого измерения и в этой области ему активно помогают Казахстан и Кыргызстан, а также Китай и Индия, как сокоординаторы. Таджикистан является координатором сферы туризма. Кыргыстан является сокоординатором по новой сфере - международная торговля и бизнес», добавил Сарыбай.

Генсек организации отметил, что одним из индикаторов уровня важности организации для стран Центральной Азии, является участие лидеров центральноазиатских стран на Саммите в Астане, который проходил в прошлом году.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай находится в Баку для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.