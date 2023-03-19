В парламент Казахстана проходят шесть партий

Правящая партия "Аманат" набирает 53,46% голосов на выборах в Казахстане, всего в парламент проходят шесть из семи участвовавших политических сил. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного Институтом евразийской интеграции, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

По его информации, Народная партия Казахстана набирает 6,25%, Демократическая партия "Ак жол" ("Светлый путь") - 7,87%, партия "Ауыл" ("Село") - 10,52%, а основанная группой предпринимателей партия "Республика" - 8,9% голосов.

Также в парламент впервые может пройти оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия с 5,31%. Казахстанская партия "зеленых" "Байтак" не преодолевает необходимый 5-процентный барьер, набрав 3,22%. Против всех проголосовали 4,47% избирателей. В опросе участвовали 30 тысяч человек.

Оппозиционная социал-демократическая партия не проходит в парламент Казахстана.