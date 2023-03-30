В Казахстане партия Аманат предложила кандидатуру Смаилова на пост премьера

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса Парламента, председателя партии AMANAT Ерлана Кошанова, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Президенту от партии AMANAT была предложена кандидатура Алихана Асхановича Смаилова на должность премьер-министра.

В соответствии с действующим законодательством в ближайшее время президент Казахстана обсудит предложенную кандидатуру с остальными фракциями партий в Мажилисе.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О Правительстве Республики Казахстан», согласно которому Кабмин будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан.

Напомним, на первой сессии Парламента восьмого созыва кандидатура Ерлана Кошанова на пост председателя Мажилиса была поддержана единогласно. Его заместителями стали Альберт Рау и Дания Еспаева.