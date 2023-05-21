Казахстан планирует расширить производственные мощности Шымкентского НПЗ

БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует увеличить производственную мощность Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 миллионов тонн до 12 миллионов тонн в год.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Центральная Азия-Китай в Сиане.

Он отметил, что существуют значительные резервы для сотрудничества в энергетическом секторе, в частности в нефтегазовом секторе.

"В связи с ростом потребления нефтепродуктов планируется также увеличение производственного потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 миллионов тонн в год. Приоритетным направлением для Казахстана также является развитие газоперерабатывающих мощностей и газотранспортной системы", - сказал Президент.

Более того, он также сообщил, что в рамках увеличения экспорта казахстанской нефти страна планирует увеличить пропускную способность нефтепровода Казахстан-Китай. Также на повестке дня вопросы увеличения пропускной способности существующих нефтепроводов Атырау-Кенкияк и Кенкияк-Кумколь.

"В этой связи для нас большое значение имеют строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент", а также строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 миллиарда кубометров в год. Надеемся на дальнейшую поддержку китайских друзей в продвижении этих значимых проектов регионального масштаба", - сказал Касым-Жомарт Токаев.