СЭЗ в Казахстане способствует обеспечению непрерывной работы Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - Строительство специальной экономической зоны (СЭЗ) "Хоргос-Восточные ворота" в Казахстане стало значительным шагом на пути к обеспечению бесперебойного функционирования Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут - ТМТМ).

Об этом сообщил Trend старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Феликс К.Чанг.

Чанг отметил, что высокий ВВП Казахстана среди стран Среднего коридора яляется основой для развития коридора.

"У Казахстана есть преимущество – второй по величине ВВП среди стран Среднего коридора. Это означает, что Казахстану было несколько легче привлечь капитал для финансирования строительства более современной транспортной и перевалочной инфраструктуры для поддержки своей части Среднего коридора", - сказал он.

Кроме того, по словам Чанга, хорошие экономические отношения Казахстана с Китаем также внесли свой вклад в развитие Среднего коридора.

"В конце концов, без приверженности Китая использованию Среднего коридора, особенно в первые годы его существования, коридор мог бы и не быть достаточно развитым, чтобы стать по-настоящему прибыльным. При этом, хорошие экономические отношения Казахстана с Китаем и новые связи могут дать импульс развитию и других торговых маршрутов", - добавил он.

Иностранный эксперт подчеркнул, что Средний коридор важен для всех стран, расположенных вдоль его маршрута, предоставляя им возможность выхода на зарубежные рынки за пределами региона.

"В целом, строительство новых транспортных связей между странами будет способствовать расширению экономического сотрудничества и региональной торговли. Это видно по увеличению товарооборота между странами Центральной Азии и Кавказа. Более того, поскольку транспортные связи Среднего коридора продолжают улучшаться, а стоимость доставки снижается, они предоставят странам, расположенным вдоль коридора, гораздо больший доступ к рынкам далеко за пределами их региона", - сказал Чанг.

Средний коридор - это транспортный и торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через несколько стран региона. Это альтернативный маршрут традиционным Северному коридору и Южному коридору.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он проходит через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, и достигает Европу. Средний коридор предлагает сухопутный маршрут, который соединяет восточные районы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.