Казахстан и Пакистан обсудили расширение сотрудничества в области транспорта

БАКУ /Trend/ - 12 июня заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин встретился с генеральным директором ведущей мультимодальной логистической компании в Пакистане, National Logistics Cell Фаррухом Шахзадом Рао, сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра Казахстана, передает Trend.

Серик Жумангарин отметил, что Пакистан является важным торговым партнером Казахстана в Южной Азии. Есть значительный потенциал для поставок 80 видов обработанных товаров из различных отраслей на общую сумму 411,9 млн долларов.

"Расширение сотрудничества в области транспорта и логистики играет ключевую роль в укреплении наших партнерских отношений. Порты Пакистана - Гвадар, Карачи, Касим представляют большой интерес для нас, как средства продвижения казахстанской продукции на рынки Пакистана и Южной Азии, так и для повышения привлекательности транзитного потенциала наших стран для выхода на экспортные рынки Южной Азии", - сообщил Серик Жумангарин.

Вице-премьер Казахстана предложил рассмотреть различные варианты организации взаимных поставок через сухопутные маршруты, проходящие через территории Узбекистана, Туркменистана и Афганистана с использованием морских портов через Средний коридор (ТМТМ), территорию Ирана или через Китай. Также были рассмотрены возможности автомобильной перевозки через Каракорумское шоссе через Кыргызстан, Китай и далее в Пакистан.

Представители пакистанской делегации также выразили готовность активизировать сотрудничество между двумя странами и заявили о своем стремлении предоставить рекомендации и конкретные предложения в сфере логистики.