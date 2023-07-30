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Минобороны Казахстана опровергло информацию о транспортировке военной техники в Россию

Казахстан Материалы 30 июля 2023 13:03 (UTC +04:00)
Минобороны Казахстана опровергло информацию о транспортировке военной техники в Россию

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Асмар Байрамова
Асмар Байрамова
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БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Казахстана опубликовало официальное сообщение касательно распространяемой в социальных сетях информации о транспортировке военной техники в Россию, передает Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сведения о, якобы, отправке казахстанской военной техники в Российскую Федерацию не соответствуют действительности. Данная военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана", - говорится в сообщении.

Минобороны напоминает, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введен и по настоящее время действует запрет на экспорт вооружения и военной техники. "В этой связи, просим граждан не реагировать на непроверенные материалы и доверять только официальным источникам", - отметили в ведомстве.

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