Казахстан хочет привлечь в страну три новых зарубежных банка

БАКУ /Trend/ - В Казахстане откроют филиалы три новых зарубежных банка.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил в своем послании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По словам Токаева, данный шаг необходим для повышения конкуренции.

"Сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в этой сфере следует привлечь в страну три надёжных зарубежных банка", - подчеркнул он.

Как отметил Токаев, для расширения доступа реального сектора к "длинным деньгам" необходимо активнее применять механизмы совместного и синдицированного кредитования.

"Промышленники и предприниматели не должны выступать в качестве "кредитного пылесоса", от них требуются качественные проекты, которые обеспечат реальную диверсификацию нашей экономики. Для повышения интереса коммерческих банков следует рассмотреть вопрос предоставления им гарантий институтов развития при финансировании приоритетных проектов", - добавил он.