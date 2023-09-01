В Казахстане вырастет минимальная зарплата

БАКУ /Trend/ - В Казахстане минимальная зарплата с 1 января 2024 года будет повышена до 85 тысяч тенге (около $185).

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил в своем обращении к народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза. Данная мера позитивно отразится на благосостоянии около 1 миллиона 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетников. В целом, для всестороннего развития рынка труда правительству необходимо в кратчайшие сроки утвердить Комплексный план, рассчитанный до 2030 года", - сказал он.

По его словам, помимо четкого определения принципов и приоритетов новой экономической политики, критически важно качественное и полноценное исполнение намеченных реформ.

Он также добавил, что данный процесс напрямую зависит от компетенций, ответственности и политической воли государственных служащих.

Отметим, что в настоящее время минимальная зарплата в Казахстане составляет 70 тысяч тенге (примерно $152).

В последний раз минимальная зарплата в Казахстане повысилась 1 января 2023 года.