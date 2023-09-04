Перед Нацбанком Казахстана поставлены важные задачи по снижению инфляции - Касым-Жомарт Токаев

БАКУ /Trend/ - Перед Национальным банком Казахстана поставлены важные задачи по снижению инфляции.

Как передает в понедельник Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с руководством Национального банка.

По его словам, перед Нацбанком также стоят задачи по развитию финансовых технологий и инноваций, полноценному запуску национальной платежной системы уже в следующем году.

"Мы не первый год думаем над задачей по обеспечению достаточного кредитования бизнеса. О необходимости форсирования данной работы я уже заявил в своем послании народу Казахстана. Важно найти сбалансированные решения по данному вопросу, активно стимулировать внедрение новых подходов, инструментов и механизмов. Особое внимание следует уделить вопросу международного финансового сотрудничества и взаимодействия Нацбанка с центральными банками и финансовыми институтами третьих стран", - сказал глава государства.

Как отметил Токаев, в текущих геополитических условиях со стороны глобальных регуляторов усиливается интерес к финансовой системе Казахстана.

"Поэтому важно найти «"золотую середину" в выстраивании таких отношений и обеспечить надлежащую оценку рисков и последствий для финансовой безопасности страны", - добавил он.

Напомним, что сегодня указом Президента Касым-Жомарта Токаева глава Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов был освобожден от занимаемой должности. Позднее единогласным решением сенаторов председателем Нацбанка Казахстана был избран Тимур Сулейменов, кандидатуру которого предложил Токаев.