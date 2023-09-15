В Казахстане начнут производить военные беспилотники

БАКУ /Trend/ - Согласно заявлению заместителя министра обороны Казахстана, Султана Камалетдинова, в настоящее время активно ведется сотрудничество с турецкими компаниями по созданию совместного предприятия для производства военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Казахстане, передает Trend.

Он отметил, что анализ последних вооруженных конфликтов подчеркивает важность использования БПЛА в современных военных операциях.

"Мы понимаем эту актуальность и принимаем соответствующие меры. На данный момент мы как приобретаем готовые БПЛА, так и разрабатываем собственные. У нас уже есть БПЛА израильского и китайского производства, а также идут работы по созданию совместного предприятия с турецкими компаниями. Кроме того, мы в настоящее время проводим демонстрационные испытания наших собственных разработок в области БПЛА. Беспилотники имеют такое же важное значение, как и другие виды вооружения, такие как снаряды и ракеты, и поэтому их количество должно увеличиваться", - подчеркнул Султан Камалетдинов.